PSG harekete geçti; Cristiano Ronaldo!

Juventus'ta tartışılmaya başlanan Cristiano Ronaldo'nun ilk talibi belli oldu; Paris Saint-Germain.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
PSG harekete geçti; Cristiano Ronaldo!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2021 17:43
Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya son 16 turunda elenen Cristiano Ronaldo'ya 36 yaşında da ilgi sürüyor.

Paris Saint-Germain'e yakınlığıyla bilinen Le Parisien, Parisli yetkililerin Cristiano Ronaldo'yu kadroya katmak için girişimlere başladığını yazdı.

JUVENTUS GÖNDERMEYE SICAK

31 milyon euroluk net maaşıyla Juventus'ta artık bir "çözümün" ötesinde bir "problem" olarak görüldüğü belirtilen Ronaldo'nun, Torino'da ipinin çekildiği ve yaz aylarında transferin gerçekleşme ihtimalinin de yüksek olduğu kaydedildi.

PSG Başkanı Nasser Al-Khalaifi ile Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes arasında yıllardan beri bir temas olduğu ve 2015'ten bu yana da Cristiano Ronaldo transferinin bir "rüya" olarak görüldüğü belirtildi.



HER ŞEYİN KİLİDİ; MBAPPE

PSG'de sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni sözleşme imzalamayan Kylian Mbappe'nin vereceği kararın, Ronaldo transferini tetiklemek adına kritik olduğu da vurgulandı.

Mbappe bu yaz sözleşme imzalamazsa, PSG'nin Fransız yıldızı göndererek Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmayı planladığı bilgisi de paylaşıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.