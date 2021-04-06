PSG, Haaland transferi için 'ben de varım' dedi

Erling Haaland transferinde masaya çok güçlü bir oyuncu oturdu; Paris Saint Germain.



Dortmund'daki sansayonel performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'nın gündemine oturan Haaland için Real Madrid, Barcelona, Manchester City ve Manchester United'ın ardından Paris Saint Germain de masaya çok güçlü bir şekilde oturdu.



Borussia Dortmund, Haaland'ın gelecek sezon da takımda kalacağını açıklasa da 180 milyon euroluk bir bonservis bedelini de açık kapı bıraktı.



Avrupa'nın dev takımları Haaland transferi için tüm kozlarını oynamaya başlarken; Paris Saint Germain resmen devreye girdi ve Norveçli futbolcunun transferi için 150 milyon euroya dayanan bir transfer bütçesi ayırdı.



Dortmund'a 150 milyon euroluk bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanan Paris Saint Germain, Haaland'a da yıllık 20 milyon euroluk maaş önerecek.



Kariyerine İspanya'da devam etmek isteyen Haaland'ı Fransa'ya getirmek için büyük bir çaba harcaması gereken Paris Saint Germain, oyuncunun menajeri Raiola ile olan yakın ilişkilerini kullanarak transfer sürecini sonlandırmak istiyor.



