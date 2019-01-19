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PSG, Guingamp'a karşı rövanşı çok fena aldı!

PSG, Fransa Kupası'nda kendisini eleyen Guingamp'ı ligde darmadağan etti ve rakibini 9-0 yenerek rövanşı almış oldu.

Kaynak: Sporx.com
PSG, Guingamp'a karşı rövanşı çok fena aldı!
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19 Ocak 2019 20:53
Fransa Ligi'nin açık ara lideri Paris Saint-Germain, sahasında konuk ettiği Guingamp karşısında şov yaptı. Geçtiğimi günlerde kendisi Fransa Kupası'ndan eleyne Guingamp'a karşı acımayan PSG, rakibini 9-0 mağlup etti.

PSG'ye tarihi galibiyeti getiren golleri 11 ve 68. dakikalarda Neymar, 37, 45 ve 80. dakikalarda Kylian Mbappe, 59, 66 ve 75. dakikalarda Edinson Cavani, 83. dakikada Meunier attı.

19. maçında 17. galibiyetini alan PSG, açık ara farkla liderliğini korurken Guingamp, 14 puanla son sırada kaldı.

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