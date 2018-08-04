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PSG, Fransa'da kupalara ambargo koydu!

Paris Saint-Germain, Monaco'yu 4-0 mağlup etti ve Fransa Süper Kupası'nı üst üste 6. kez müzesine götürdü.

Kaynak: Sporx.com
PSG, Fransa'da kupalara ambargo koydu!
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04 Ağustos 2018 17:01
Fransa Süper Kupası'nda, Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain ile Fransa Lig Kupası finalinde Paris Saint-Germain'e 4-0 mağlup olan Monaco karşı karşıya geldi.

Çin'deki Shenzhen Universiade Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Paris Saint-Germain, kupayı da müzesine götürdü.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren goller, 33. ve 90+2. dakikalarda Di Maria, 40. dakikada Nkunku ve 67. dakikada Weah'tan geldi.

PSG, böylece üst üste 6. kez Fransa Süper Kupası'nı kazanmış oldu.

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