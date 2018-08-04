PSG, Fransa'da kupalara ambargo koydu!

Paris Saint-Germain, Monaco'yu Di Maria (2), Nkunku ve Weah'ın golleriyle 4-0 mağlup ederek üst üste 6. kez Fransa Süper Kupası'nı müzesine götürdü.



2018 🏆 PSG (Monaco

2017 🏆 PSG (Monaco)

2016 🏆 PSG (Lyon)

2015 🏆 PSG (Lyon)

2014 🏆 PSG (Guingamp)

2013 🏆 PSG (Bordeaux) pic.twitter.com/cFz34KEUaL



— Sporx (@sporx) 4 Ağustos 2018

Buffon, PSG'deki ilk resmi maçında ilk kupasını kazandı ve koleksiyonunu şu şekilde revize etti;



Dünya Kupası ??

Serie A ????????????????????

İtalya Kupası ????????

UEFA Kupası ??

UEFA Yılın Futbolcusu ??

İtalya Süper Kupa ????????????

Fransa Süper Kupası?? pic.twitter.com/XPhkQSC2C5



— Sporx (@sporx) 4 Ağustos 2018

'nda, Ligue 1 şampiyonuile Fransa Lig Kupası finalinde Paris Saint-Germain'e 4-0 mağlup olankarşı karşıya geldi.Çin'deki Shenzhen Universiade Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Paris Saint-Germain, kupayı da müzesine götürdü.Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren goller, 33. ve 90+2. dakikalarda Di Maria, 40. dakikada Nkunku ve 67. dakikada Weah'tan geldi.PSG, böylece üst üste 6. kez Fransa Süper Kupası'nı kazanmış oldu.