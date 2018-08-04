PSG, Fransa'da kupalara ambargo koydu!

Fransa Süper Kupası'nda, Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain ile Fransa Lig Kupası finalinde Paris Saint-Germain'e 4-0 mağlup olan Monaco karşı karşıya geldi.
Çin'deki Shenzhen Universiade Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Paris Saint-Germain, kupayı da müzesine götürdü.
Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren goller, 33. ve 90+2. dakikalarda Di Maria, 40. dakikada Nkunku ve 67. dakikada Weah'tan geldi.
PSG, böylece üst üste 6. kez Fransa Süper Kupası'nı kazanmış oldu.
Çin'deki Shenzhen Universiade Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Paris Saint-Germain, kupayı da müzesine götürdü.
Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren goller, 33. ve 90+2. dakikalarda Di Maria, 40. dakikada Nkunku ve 67. dakikada Weah'tan geldi.
PSG, böylece üst üste 6. kez Fransa Süper Kupası'nı kazanmış oldu.
Paris Saint-Germain, Monaco'yu Di Maria (2), Nkunku ve Weah'ın golleriyle 4-0 mağlup ederek üst üste 6. kez Fransa Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
2018 🏆 PSG (Monaco
2017 🏆 PSG (Monaco)
2016 🏆 PSG (Lyon)
2015 🏆 PSG (Lyon)
2014 🏆 PSG (Guingamp)
2013 🏆 PSG (Bordeaux) pic.twitter.com/cFz34KEUaL
— Sporx (@sporx) 4 Ağustos 2018
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Buffon, PSG'deki ilk resmi maçında ilk kupasını kazandı ve koleksiyonunu şu şekilde revize etti;
Dünya Kupası ??
Serie A ????????????????????
İtalya Kupası ????????
UEFA Kupası ??
UEFA Yılın Futbolcusu ??
İtalya Süper Kupa ????????????
Fransa Süper Kupası?? pic.twitter.com/XPhkQSC2C5
— Sporx (@sporx) 4 Ağustos 2018