PSG, Franck Kessie'nin peşinde!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'nin, Milan'ın orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi transfer etmek için görüşmelere başlayacağı iddia edildi.



Fransız basını, geçen yaz transfer dönemi boyunca Messi, Donnarumma, Wijnaldum ve Sergio Ramos gibi bonservisi elinde olan yıldız oyuncuları kadrosuna katan Paris Saint-Germain'in, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Franck Kessie'nin durumunu yakından izlediğini belirtti.



Edinilen bilgilere göre Paris ekibi yakın zamanda, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ve menajeri ile görüşme gerçekleştireceği ve oyuncuya yıllık 9 milyon euroluk maaş teklif edeceği öne sürüldü.



Kessie, Milan ile çıktığı 196 maçta 32 gol atarken, 15 asist yapma başarısı gösterdi.





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