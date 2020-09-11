PSG, Florenzi'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), Roma'dan Alessandro Florenzi'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; psg.fr
PSG, Florenzi'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı
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11 Eylül 2020 20:10
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), Roma'dan Alessandro Florenzi'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Paris ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sağ bekin 30 Haziran 2021'e kadar kiralandığı duyuruldu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, oyuncunun satın alma opsiyonunun 9 milyon avro olduğu öne sürüldü.

İtalyan milli oyuncu, altyapısından yetiştiği Roma'nın yanı sıra Crotone ve Valencia takımlarında forma giydi.



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