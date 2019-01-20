PSG, FFP'den kaçmanın yolunu buldu

Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, Napoli'den transfer etmek istediği Allan için Finansal Fair Play kurallarını deşmek istemiyor, alternatif çözümler arayan ekip, ilerleyeceği yolu buldu.
Guinamp karşılaşmasında ayağından sakatlanan ve çapraz bağlarında hasar olduğu belirtilen Veratti'nin yerine birinin transfer edilmemesini "Yaşanabilecek en kötü şey" olarak nitelendiren teknik direktör Thomas Tuchel'e müjdeli haber geldi.
Italyan medyasında yer alan habere göre Paris Saint-Germainli yöneticiler, Finansal Fair-Play kıskacından kaçarak Napoli'nin yıldızı Allan'ı kadroya katmak için izleyeceği yolu buldu.
Buna göre Paris ekibi, yaklaşık 70 milyon euroya mal olacağı belirtilen transfer için 50 milyon euroluk bütçeyi "Sponsor" aracılığı ile verecek ve böylece kasasından 20 milyon euro harcamış olacak.
NASSSER, FFP KAYGISI YAŞAMIYORUZ DEMİŞTİ
Öte yandan Paris Sain-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappe (135 milyon euro) ve Neymar (220 milyon euro) transferlerinin ardından Finansal Fair-Play sıkıntısı yaşamadıklarını söylemişti.
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Guinamp karşılaşmasında ayağından sakatlanan ve çapraz bağlarında hasar olduğu belirtilen Veratti'nin yerine birinin transfer edilmemesini "Yaşanabilecek en kötü şey" olarak nitelendiren teknik direktör Thomas Tuchel'e müjdeli haber geldi.
Italyan medyasında yer alan habere göre Paris Saint-Germainli yöneticiler, Finansal Fair-Play kıskacından kaçarak Napoli'nin yıldızı Allan'ı kadroya katmak için izleyeceği yolu buldu.
Buna göre Paris ekibi, yaklaşık 70 milyon euroya mal olacağı belirtilen transfer için 50 milyon euroluk bütçeyi "Sponsor" aracılığı ile verecek ve böylece kasasından 20 milyon euro harcamış olacak.
NASSSER, FFP KAYGISI YAŞAMIYORUZ DEMİŞTİ
Öte yandan Paris Sain-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappe (135 milyon euro) ve Neymar (220 milyon euro) transferlerinin ardından Finansal Fair-Play sıkıntısı yaşamadıklarını söylemişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın