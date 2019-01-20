PSG, FFP'den kaçmanın yolunu buldu

NASSSER, FFP KAYGISI YAŞAMIYORUZ DEMİŞTİ

Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, Napoli'den transfer etmek istediği Allan için Finansal Fair Play kurallarını deşmek istemiyor, alternatif çözümler arayan ekip, ilerleyeceği yolu buldu.Guinamp karşılaşmasında ayağından sakatlanan ve çapraz bağlarında hasar olduğu belirtilen Veratti'nin yerine birinin transfer edilmemesiniolarak nitelendiren teknik direktör Thomas Tuchel'e müjdeli haber geldi.Italyan medyasında yer alan habere göre Paris Saint-Germainli yöneticiler, Finansal Fair-Play kıskacından kaçarak Napoli'nin yıldızı Allan'ı kadroya katmak için izleyeceği yolu buldu.Buna göre Paris ekibi, yaklaşık 70 milyon euroya mal olacağı belirtilen transfer için 50 milyon euroluk bütçeyi "" aracılığı ile verecek ve böylece kasasından 20 milyon euro harcamış olacak.Öte yandan Paris Sain-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappe () ve Neymartransferlerinin ardından Finansal Fair-Play sıkıntısı yaşamadıklarını söylemişti.