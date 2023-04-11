PSG, FFP'ye takılmayacak; hedef Kim Min-Jae

Paris Saint-Germain, UEFA'nın izin verdiği 60 milyon euro zarar limitinin çok üzerinde bir şekilde 369 milyon euro zarar etmesine karşın Finansal Fair Play sınırlarına takılmayacak.



Le Parisien'in haberine göre; son 3 sezonda toplam 717 milyon euro zawrar eden PSG, bunun 369'unu geçtiğimiz sezon içerisinde gerçekleştirdi. Ancak, gazetenin haberinin detayında PSG'nin bu sezon yaklaşık 800 milyon euro rekor gelir elde ettiği ve maliyetlerini de ağır maaş bütçesine karşın düşürdüğü kaydedildi.



UEFA ile görüşmeler yapan PSG'nin bu yaz FFP sınırına takılmadan rahatça transfer yapabileceği vurgulandı.



MESSI'NİN ÜCRETİ 35 MİLYON EURO



PSG'nin, gizli kalmasına karşın Messi'ye bilet satışları, özel gelirler ile birlikte toplam 35 milyon euro net ödeme yaptığı da gazetedeki haberin detayında yer aldı.



Fransız devinin bu yaz Messi'ye yeni bir sözleşme önereceği ancak bu sözleşmenin 35 milyon euro'dan daha aşağı olacağı da belirtildi.



PSG'NİN TRANSFER LİSTESİ



FFP sorununu çözen PSG'nin bu yaz transfer listesinde bonservisi elinde olan Marcus Thuram, Frankfurtlu Randal Kolo Mouani, Napoli'den Kim Min-Jae ve Hajduk Split'in 16 yaşındaki stoperi Luka Vuskovic olduğu kaydedildi.





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