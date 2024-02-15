PSG evinde avantajlı skoru aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG, sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSG evinde avantajlı skoru aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2024 00:52
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı PSG 2-0 kazandı. 

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Kylian Mbappe, 70. dakikada Bradley Barcola kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte PSG, rövanş maçı öncesi büyük avantajı elde etti. 

Rövanş karşılaşması 5 Mart'ta Real Sociedad'ın ev sahipliğinde oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery