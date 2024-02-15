UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı PSG 2-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Kylian Mbappe, 70. dakikada Bradley Barcola kaydetti.
Bu sonuçla birlikte PSG, rövanş maçı öncesi büyük avantajı elde etti.
Rövanş karşılaşması 5 Mart'ta Real Sociedad'ın ev sahipliğinde oynanacak.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Kylian Mbappe, 70. dakikada Bradley Barcola kaydetti.
Bu sonuçla birlikte PSG, rövanş maçı öncesi büyük avantajı elde etti.
Rövanş karşılaşması 5 Mart'ta Real Sociedad'ın ev sahipliğinde oynanacak.