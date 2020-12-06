PSG deplasmanda Montpellier'i üçledi

Ligue 1'in 13. haftasında PSG, deplasmanda Montpellier'e konuk oldu.



Stade de la Mosson'da oynanan karşılaşmayı PSG 3-1 kazanarak üç puanı aldı ve liderliğini sürdürdü.



Maçın 33. dakikasında Dagba'nın golüyle öne geçen PSG'ye Montpellier'den Mavididi yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda bir türlü aradığı golleri bulamayan PSG üst üste oyuncu değişiklikleriyle öne geçmek için yoğun çaba verdi ve 77. dakikada golcü Moise Kean PSG'yi öne geçirdi. 90+1'e girildiğinde ise Kylian Mbappe skoru 3-1 olarak tayin etti.



Fransız süperstar Mbappe, PSG formasıyla çıktığı 137. maçında 100. golünü atmayı başardı.



Bu sonucun ardından PSG 28 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Marsilya'nın üzerinde liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 23 puanda kaldı.



