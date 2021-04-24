PSG, deplasmanda Mbappe ve Icardi ile coştu!

Fransa Ligue 1'de 34. hafta mücadelesinde PSG, deplasmanda Metz'i 3-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSG, deplasmanda Mbappe ve Icardi ile coştu!
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24 Nisan 2021 19:53
Fransa Ligue 1'de 34. hafta karşılaşmasında Metz, PSG'yi konuk etti.

Municipal Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan mücadele, PSG'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 4. ve 59. dakikalarda Kylian Mbappe ile 89. dakikada Mauro Icardi attı. Metz'in tek sayısını ise 46. dakikada Centonze kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan PSG, 72 puanla maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Son 5 maçında 4. yenilgisini alan Metz ise 43 puanla 10. sırada yer aldı.



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