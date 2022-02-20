PSG deplasmanda 3 golle büyük şok yaşadı

Ligue 1'in 25. haftasında PSG, deplasmanda Nantes'a konuk oldu.



Stade de la Beaujoire'de oynanan maçı Nantes 3-1 kazanarak PSG'ye büyük bir şok yaşattı.



Mücadeleye fırtına gibi başlayan Nantes, 4. dakikada Kolo Muani'nin golüyle öne geçti. 16'da Merlin ve 45+5'te Blas'ın golleriyle Nantes, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda rakibine hızlı cevap vermek için çıkan PSG, 47'de Neymar'la farkı bire indirdi. 59'da PSG penaltı kazandı, Neymar atışı gole çeviremeyerek büyük şaşkınlık yaşadı. Kalan dakikalarda PSG, Di Maria, Hakimi, Mendes, Icardi gibi kozlarını sahaya sürmesine rağman gol bulamadı ve mücadele 3-1'lik Nantes üstünlüğüyle bitti.



Bu sonucun ardından PSG 59 puanda kalırken liderliğini sürdürdü. Nantes ise 38 puana yükselerek ilk 4 sırayı zorlama iddiasını sürdürdü.





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