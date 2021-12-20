PSG'den Zinedine Zidane açıklaması!

Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, Zinedine Zidane ile hiçbir zaman görüşmediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'den Zinedine Zidane açıklaması!
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20 Aralık 2021 17:34
Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, takımın yeni teknik direktörü olabileceği öne sürülen Zinedine Zidane ile ilgli açıklama yaptı.

Leonardo, "Zinedine Zidana ya da başka bir hocayla hiçbir zaman iletişime geçmedik" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN GÖRÜŞMEDİK"

Takımın teknik direktörünün Mauricio Pochettino olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbol adamı, "Pocchettino gelmeden önce dahi Zidane ile hiçbir görüşmemiz olmadı" şeklinde konuştu.


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