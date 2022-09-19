Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında etkileyici bir performansa imza atıyor.



Ligde ilk 3 maçında 13 gole imza atan sarı-lacivertliler, golsüz tek maçını ise 10 kişi kaldığı karşılaşmada Konyaspor deplasmanında yaşamıştı. Alanyaspor'dan önce Kayserispor'a da sahasında 2 gol atan sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u da 5 golle geçti.



Sarı-lacivertliler, ligde bu sezon toplamda çıktığı 6. karşılaşmada rakip filelere 20 gol atarak, maç başına 3 golün üzerinde bir performansa imza attı.



PSG'DEN SONRA FENERBAHÇE



Sarı lacivertliler, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım olmayı başardı.



Opta verilerine göre sarı lacivertliler, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım olmayı başardı.



PSG - 3.6 (7 maç 25 gol)

Fenerbahçe - 3.3 (6 maç 20 gol)



Fenerbahçe'nin 6 haftada aldığı skorlar:



Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor

Kasımpaşa 0-6 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor









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