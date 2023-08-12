PSG'den şok karar!

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ve Neymar'ı oynanacak Lorient karşılaşması maç kadrosuna dahil etmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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PSG'den şok karar!
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12 Ağustos 2023 12:51
Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1 ilk hafta karşılaşmasında Lorient ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

MBAPPE VE NEYMAR YER ALMIYOR

PSG şok bir kararla adı sıklıkla Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe ve son günlerde takımdan ayrılma iddiaları oldukça artan Neymar'ı, Lorient maçı kadrosuna dahil etmedi. 

İşte Paris Saint-Germain'in maç kadrosu:


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