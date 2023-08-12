PSG'den şok karar!

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1 ilk hafta karşılaşmasında Lorient ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
MBAPPE VE NEYMAR YER ALMIYOR
PSG şok bir kararla adı sıklıkla Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe ve son günlerde takımdan ayrılma iddiaları oldukça artan Neymar'ı, Lorient maçı kadrosuna dahil etmedi.
İşte Paris Saint-Germain'in maç kadrosu:
MBAPPE VE NEYMAR YER ALMIYOR
PSG şok bir kararla adı sıklıkla Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe ve son günlerde takımdan ayrılma iddiaları oldukça artan Neymar'ı, Lorient maçı kadrosuna dahil etmedi.
İşte Paris Saint-Germain'in maç kadrosu: