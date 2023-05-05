PSG'den savunmaya takviye; Tomori

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Paris Saint Germain gözüne Milan'ın yıldızını kestirdi.



L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG, Milan'da forma giyen savunma oyuncusu Fikayo Tomori'yi kadrosuna katmak istiyor.



Savunma hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Fransız devi, sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Milan Skriniar'ı kadrosuna katacak.



Bununla yetinmek istemeyen Paris ekibi, Milan'dan 25 yaşındaki Tomori'yi de uygun bir bonservis ücretiyle transfer etmek istiyor.



PSG'nin stoper listesinde ayrıca, Manchester City'den Aymeric Laporte, Bayern'den Lucas Hernandez ve Frankfurt'tan Evan Ndicka da var.





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