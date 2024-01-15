PSG'den Renato Sanches kararı!

Paris Saint-Germain'in son zamanlarda ismi Beşiktaş ile sık sık anılan ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcusu Renato Sanches'in geri dönüşüne sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

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PSG'den Renato Sanches kararı!
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15 Ocak 2024 14:44
Son güncelleme 15 Ocak 2024 14:48
Adı Beşiktaş ile anılan Portekizli futbolcu Renato Sanches'in geleceği şekillenmeye başladı...

Paris Saint-Germain'in sezon başında 1 yıllığına Roma'ya kiraladığı Renato Sanches'in adı Beşiktaş'la da anılıyordu.

Fransız ekibinde, Roma'nın ocak ayında yollarını ayırmak istediği Sanches'in akıbetiyle ilgili kararını verdi.

PSG, GERİ DÖNÜŞÜNE KARŞI

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre PSG, Renato Sanches'in geri dönüşüne kesinlikle karşı çıkıyor.

PSG, oyuncusunun Roma ile sözleşmesini devre arasında iyi bir teklif gelmesi halinde feshetmeye hazır.

9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Roma formasıyla Serie A ve UEFA Avrupa Ligi'nde sadece 9 maça çıkabilen Renato Sanches 1 gollük skor katkısı verdi. 

 

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