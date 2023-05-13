PSG'den Real Madrid'e teklif

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Real Madrid'in Fransız sol beki Ferland Mendy için teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'den Real Madrid'e teklif
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13 Mayıs 2023 19:43
Son güncelleme 13 Mayıs 2023 19:44
Ligue 1'de liderliğini sürdüren Paris Saint-Germain, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

El Nacional'in haberine göre; PSG, Real Madrid'in sezon sonunda satmayı planladığı Fransız sol bek Ferland Mendy için teklifte bulundu. Haberde, PSG'nin Mendy için 30 milyon euro önerdiği ancak Real Madrid'in 45 milyon euro istediği gerekçesiyle bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

Real Madrid'in 3 sezon önce Lyon'dan 48 milyon euroya transfer ettiği 27 yaşındaki Mendy, bu sezon İspanyol devi ile çıktığı 25 resmi maçta 1 asist kaydetti.

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