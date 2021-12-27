PSG'den Nuno Mendes için karar!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Sporting'den kiraladığı Nuno Mendes'in performansından memnun kaldığı ve yaz transfer döneminde satın alma opsiyonunu kullanacağı öne sürüldü.
Fransız basınına göre Paris ekibinin, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 40 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Sporting'den kiralanan 19 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanma kararı aldığı belirtildi.
Nuno Mendes, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla toplam 16 maça çıktı.
Fransız basınına göre Paris ekibinin, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 40 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Sporting'den kiralanan 19 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanma kararı aldığı belirtildi.
Nuno Mendes, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla toplam 16 maça çıktı.