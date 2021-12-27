PSG'den Nuno Mendes için karar!

Paris Saint Germain, sezon başında Sporting'den 40 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nuno Mendes'in performansından memnun olduğu ve yaz transfer döneminde oyuncuyu satın almaya karar verdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'den Nuno Mendes için karar!
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27 Aralık 2021 16:05
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Sporting'den kiraladığı Nuno Mendes'in performansından memnun kaldığı ve yaz transfer döneminde satın alma opsiyonunu kullanacağı öne sürüldü.

Fransız basınına göre Paris ekibinin, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 40 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Sporting'den kiralanan 19 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanma kararı aldığı belirtildi.

Nuno Mendes, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla toplam 16 maça çıktı.


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