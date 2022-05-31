PSG'den Nuno Mendes'e 4 yıllık imza

Paris Saint-Germain (PSG), Portekizli sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; psg.fr
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PSG'den Nuno Mendes'e 4 yıllık imza
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31 Mayıs 2022 14:52
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Portekizli sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, Sporting Lizbon'dan geçen sezon başında kiralanan 19 yaşındaki futbolcuyla, 40 milyon avroluk satın alma opsiyonu kullanılarak 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

PSG'de geçen sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Mendes, lig şampiyonluğu yaşadı.

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