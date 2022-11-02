PSG'den Messi için sözleşme hamlesi

Paris Saint-Germain, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için harekete geçti.



Fransız basınından L'Equipe'nin haberine göre, kulübün sportif direktörü Luis Campos, Arjantinli yıldıza bu hafta yeni sözleşme teklifinde bulundu. Campos'un amacının Dünya Kupası başlamadan önce Messi ile yeni kontrat yapmak olduğu kaydedildi.



35 yaşındaki futbolcunun da PSG'den gelen bu yeni sözleşme teklifini değerlendirdiği aktarıldı. Messi'nin takımda kalmak adına en büyük şartının ise yüksek maaş olduğunun altı çizildi.



INTER MIAMI İLE ÖNE GEÇTİ



İngiliz basını, kısa bir süre önce David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Lionel Messi'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürmüştü.



