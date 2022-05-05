PSG'den Mbappe'ye servet!

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe, yeni sözleşmeye imza atabilir.



Le Parisien, PSG ile Kylian Mbappe arasındaki görüşmelerde anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Haberde, Fransız futbolcunun 2 yıllık kontrata imza atmasının beklendiği ve bir yıl da opsiyon olacağı kaydedildi.



YILLIK 50 MİLYON EURO



Kylian Mbappe'nin PSG'de yeni sözleşmede ise yıllık maaşının 50 milyon euro olduğu ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcuya 100 milyon euro da imza parası ödeneceği belirtildi.



PSG ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylian Mbappe'nin adı uzun süredir Real Madrid ile anılıyordu.



"REAL MADRID İLK OPSİYON"



Öte yandan yıldız golcünün annesi Fayza Lamari, Marca'ya konuştu ve bir anlaşma olmadığını söyledi. Lamari, "PSG veya başka bir kulüple prensipte anlaşmadık. Kylian en iyi seçimi yapmak için düşünmeye devam ediyor. Kylian için ilk opsiyon hala Real Madrid." ifadelerini kullandı.





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