PSG'nin savunma oyuncusu Nordi Mukiele, Leverkusen'e kiralık olarak transfer oluyor.



L'Équipe'in haberine göre, 26 yaşındaki Fransız milli oyuncu, PSG tarafından yaz transfer döneminde satış listesine konmuştu. 2022 yılında Paris ekibine katılan Mukiele, burada 45 maçta forma giymişti. Leverkusen, Almanya'nın yeni şampiyonu olarak, Mukiele'yi kadrosuna katmak için uzun süredir görüşmeler yapıyordu.



Mukiele'nin transferi, satın alma opsiyonu olmadan gerçekleşecek. Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso, hızlı bir şekilde takıma adapte olabilecek bir savunmacı arayışındaydı. Mukiele'nin, Leverkusen'de çeşitli pozisyonlarda görev alması bekleniyor.



İtalya Serie A'dan da teklifler alan Mukiele'nin, sağlık kontrolleri için bu Çarşamba Leverkusen'e gitmesi planlanıyor.





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