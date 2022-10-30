Arjantin ve dünya futbolu adına sembol isimlerden biri olan süper yıldız Lionel Messi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransa Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint Germain, futbolcusu ile ilgili dikkati çeken bir plan yaptı.



MESSI İLE 2 YILLIK KONTRAT PLANI



Hem İspanyol hem de Fransız basınında yer alan haberlere göre; PSG, uzatma seçeneğini etkinleştirmek yerine Messi ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.



MESSI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Kulüp yönetimi, 35 yaşındaki futbolcunun kariyerini PSG'de noktalamasını hedefliyor. Messi, bu sezon PSG formasıyla 16 maçta oynadı ve 11 gol 12 asistlik katkı yaptı.





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