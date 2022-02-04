Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın çok istediği sol bek transferini bir türlü noktalayamadı. Ghislain Konan ve takımı Reims ile her konuda anlaşma sağlanmıştı.



Fildişili oyuncu imza için İstanbul'a beklenirken, menajeri Vlado Bozinoski'nin imza parası talep etmesi ve bu konuda geri adım atmaması nedeniyle Fenerbahçe transferi rafa kaldırdı.



Yönetim, alternatif isimler için çalışmaları sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'e menacerler aracalığıyla Layvin Kurzawa önerildi.



29 yaşındaki yıldız bu sezon PSG'de sadece bir kez lig maçında kadroda yer aldı.



PSG'den maaş desteği



Fransız devinin kadroda düşünmediği Kurzawa, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte takımda kaldı. Fenerbahçe'ye, başarılı oyuncunun kiralık olarak transfer edebileceği mesajı gönderildi.



Layvin Kurzawa'nın yarım sezonluk brüt maaşı 2.7 milyon Euro. PSG, oyuncuyu kiralasa bile bu ücretin bir bölümünü karşılayabilir.



Bu anlamda, ekonomik açıdan Fenerbahçe'yi çok zorlamayacak bir transfer olabilir.



Son söz Kartal'ın



Yönetimin çekincesi, Kurzawa'nın bu sezon forma giymemiş olması. Yıldız futbolcu sezon başından beri takımla çalışmasına rağmen maç eksiği bulunuyor. Fransız sol bek, oyuncu özellikleri ve kalitesi bakımından Fenerbahçe için ideal gözüküyor.



Kurzawa'nın son durumuyla ilgili araştırma yapılacağı öğrenildi. Eğer İsmail Kartal, 29 yaşındaki oyuncunun kısa sürede hazır hale geleceğine inanırsa, bu transfer gerçekleşebilir.



