PSG'den Jose Mourinho hamlesi!

Paris Saint-Germain'de sportif danışman Luis Campos, Jose Mourinho için harekete geçti. Campos, Portekizli teknik adamın menajeri Jorge Mendes ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'den Jose Mourinho hamlesi!
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08 Mayıs 2023 16:27
Son güncelleme 08 Mayıs 2023 16:43
Christophe Galtier yönetiminde de Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarıyı elde edemeyen Paris Saint-Germain, yeni teknik adam konusunda harekete geçti.

CAMPOS'UN HEDEFİ MOURINHO

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Fransız ekibinde sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, uzun zamandır tanıdığı vatandaşı Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istiyor.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Campos'un, PSG için mükemmel bir aday olarak gördüğü kaydedildi. Portekizli futbol adamının, bu doğrultuda Jose Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes ile temaslara başladığı ifade edildi.

SICAK BAKIYOR

Öte yandan Mourinho'nun da Paris Saint-Germain'in başına geçmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Mourinho'nun Roma'daki hayatını çok sevdiği ve bu nedenle geçtiğimiz hafta Chelsea'den gelen teklifi geri çevirdiği kaydedildi. İtalyan ekibiyle UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Portekizli teknik adamın, elindeki imkanlar göz önüne alındığında daha iyisini yapmanın zor olacağını düşündüğü ve hırslarına uygun olarak Paris Saint-Germain, Real Madrid gibi ekiplerin teklifini kabul edebileceği iddia edildi.

2021 yılından bu yana Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'nun İtalyan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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