PSG'den, hücum hattına yeni hamle: Barcola

Transfer çalışmalarını sürdüren Fransız ekibi Paris Saint-Germain, hücum hattına çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG, Lyon'da forma giyen 20 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola transferini tamamlamak üzere.



45 MİLYON EURO



Haberde; oyuncunun PSG tarafından sağlık kontrollerinden geçirildiği ve Lyon'a ödenecek 45 milyon euro bonservis bedeli sonrasında kendisini 5 yıllığına PSG'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 31 resmi maça çıkan Barcola, bu maçlarda 7 gol 10 asist kaydetti.



