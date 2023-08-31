PSG'den, hücum hattına yeni hamle: Barcola

Transfer çalışmalarını sürdüren Paris Saint-Germain, Lyon forması giyen Bradley Barcola transferini noktalamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSG'den, hücum hattına yeni hamle: Barcola
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31 Ağustos 2023 17:39
Transfer çalışmalarını sürdüren Fransız ekibi Paris Saint-Germain, hücum hattına çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG, Lyon'da forma giyen 20 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola transferini tamamlamak üzere.

45 MİLYON EURO

Haberde; oyuncunun PSG tarafından sağlık kontrollerinden geçirildiği ve Lyon'a ödenecek 45 milyon euro bonservis bedeli sonrasında kendisini 5 yıllığına PSG'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 31 resmi maça çıkan Barcola, bu maçlarda 7 gol 10 asist kaydetti.

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