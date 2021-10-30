PSG'den Franck Kessie açıklaması

Paris Saint Germain'in, Milan'ın Fildişili yıldızı Franck Kessie ile ilgilendiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Ancak PSG'nin sportif direktörü Leonardo, yıldız futbolcu için kendisiyle görüşmediklerini ifade etti.



Fildişili orta saha oyuncusunun, Milan ile sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği ve serbest oyuncu statüsünde kalacağı için PSG'nin gündeminde olduğu sıkça yazıldı.

PSG'nin Lille'i 2-1 yendiği maçın ardından basına konuşan Leonardo, "Hiçbir oyuncuyla temasa geçmedik, Franck Kessie veya Theo Hernandez ile ilgili hiçbir görüşmemiz yok" yorumunda bulundu.



Fransız oyuncu Theo Hernandez'in Paris'e transferiyle ilgili iddiaları var gündemi meşgul etti. Fakat Hernandez'in Kessie'nin aksine, Milan ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme uzatması bekleniyor.





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