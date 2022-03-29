PSG'den Dybala ve Dembele için yakın takip

Paris Saint-Germain, Juventus'tan ayrılacak Paulo Dybala ve Barcelona ile sözleşmesi bitecek Ousmane Dembele'nin durumlarını yakından takip ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'den Dybala ve Dembele için yakın takip
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29 Mart 2022 18:35
Paris Saint-Germain'den, Paulo Dybala ve Ousmane Dembele için yakın takip.

L'Equipte'te yer alan habere göre; Fransız devi, Juventus'tan ayrılacağı açıklanan Dybala ve Barcelona ile sözleşmesi bitecek Dembele'nin durumlarını yakından takip ediyor.

Haberin detaylarında, iki futbolcunun da bonservissiz bir şekilde transferinin, PSG için cezbedici olduğu ve yaz aylarında bir girişim yapılabileceği vurgulandı.

DYBALA'DAN 19 GOLE KATKI

Arjantinli Dybala bu sezon Juventus'ta 29 maça çıkarken, 13 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu.

XAVI İLE KENDİNİ BULDU

Barcelona'da teknik direktör Xavi ile birlikte performansını artıran Fransız Dembele ise bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol, 9 asist yaptı.

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