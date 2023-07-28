PSG'den Dembele yalanlaması!

Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Ousmane Dembele'yi kadrosuna katacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'den Dembele yalanlaması!
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28 Temmuz 2023 17:07
Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Ousmane Dembele transferi için yalanlamada bulundu.

50 MİLYON EURO'LUK İDDİA!

Foot Mercato'da yer alan haberde, PSG'nin Dembele'yi 50 milyon euro'luk serbest kalması ödeyip kadrosuna katacağı belirtildi.

Fransız ekibinin ayrıca 26 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

PSG'DEN YALANLAMA GELDİ

Ancak kulüp kaynakları, L'Equipe'e Dembele için çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

BARCELONA PERFORMANSI

2017'de Borussia Dormund'dan Barcelona'ya 135 milyon euro bedelle transfer olan Fransız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Dembele, şu ana kadar Barcelona'da çıktığı 185 maçta 40 gol, 43 asistlik performans ortaya koydu.

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