PSG'den Barça'ya Neymar önerisi!

İspanya La Liga devi Barcelona, Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembele için 50 milyon euroya Paris Saint Germian ile el sıkışmıştı.



İspanya gazetesi Sport'un haberine göre, Paris Saint Germian bu transfer görüşmesinde Barça'ya Neymar'ı önerdi.



Fransız devi yapılan görüşmelerde Neymar'ı Katalan ekibine kiralayabileceklerini iletirken Barcelona bu transfere sıcak bakmıyor.



Teknik direktör Xavi'nin Neymar'ı soyunma odasında görmek istediği oyuncular arasında olmadığı kaydedildi.



Neymar geçtiğimiz sezon 29 maçta 18 gol 17 asist kaydetti.











