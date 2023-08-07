PSG'den 80 milyon euro'luk transfer!

Paris Saint-Germain, Benfica'dan Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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PSG'den 80 milyon euro'luk transfer!
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07 Ağustos 2023 22:23
Paris Saint-Germain, Benfica'dan Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransız temsilcisi, 22 yaşındaki golcü futbolcu için 65 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

PSG'nin Benfica ile yaptığı anlaşmada 15 milyon euro'luk da bonus maddesi yer alıyor.

Ramos, PSG'nin finansal fair play kurallarına takılmaması adına ilk sene takımda kiralık olarak forma giyecek.

BENFICA RAKAMLARI

Benfica forması altında 106 kez sahaya çıkan Gonçalo Ramos, 41 gol attı ve 16 asist yaptı.

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