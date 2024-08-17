PSG'den 19'luk yeteneğe 50 milyon euro!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren PSG'den flaş bir imza geldi.



Fransız devi, birçok takımın peşinde olduğu genç oyuncu Desire Doue'yi kadrosuna kattığını açıkladı.



50 MİLYON EURO ÖDENECEK



Rennes'den transfer edilen 19 yaşındaki oyuncu için 50 milyon euro bonservis ödeneceği belirtildi. Ayrıca oyuncu ile de 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.



Rennes altyapısında yetişen genç futbolcu, Fransız ekibiyle 76 maça çıktı ve 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi.





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