PSG'de Zinadine Zidane bilmecesi

Luis Campos'u futbol direktörlüğüne getirdiğini açıklayan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de, tüm gözler Zinedine Zidane'a çevrildi.
Dış basında çıkan çeşitli haberlere göre; Luis Campos'un ardından birkaç gün içinde PSG'nin önce teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırması, ardından da Zinedine Zidane'ı resmen açıklamasının beklendiği yazıldı.
Geçtiğimiz sezon kurulan iddialı kadroya rağmen takımın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenmesi üzerine tepkileri üzerine çeken Mauricio Pochettino'nun, Instagram hesabından takımla kazandığı kupaları paylaşması, PSG'ye veda ettiğine işaret olarak değerlendirildi.
Çıkan haberlerin aksine Zinadine Zidane'ın danışmanı Alain Miglacio, "Zidane'ın PSG ile görüştüğü doğru değil. PSG yönetimi, benimle veya Zidane'la doğrudan bir görüşme gerçekleştirmedi." açıklaması yaparak kafaları karıştırdı.
Pochettino'nun yerine gelmesi beklenen Zinedine Zidane, kariyerinde yalnızca Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yaparken hanesine tam 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yazdırmayı başarmıştı.
Dış basında çıkan çeşitli haberlere göre; Luis Campos'un ardından birkaç gün içinde PSG'nin önce teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırması, ardından da Zinedine Zidane'ı resmen açıklamasının beklendiği yazıldı.
Geçtiğimiz sezon kurulan iddialı kadroya rağmen takımın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenmesi üzerine tepkileri üzerine çeken Mauricio Pochettino'nun, Instagram hesabından takımla kazandığı kupaları paylaşması, PSG'ye veda ettiğine işaret olarak değerlendirildi.
Çıkan haberlerin aksine Zinadine Zidane'ın danışmanı Alain Miglacio, "Zidane'ın PSG ile görüştüğü doğru değil. PSG yönetimi, benimle veya Zidane'la doğrudan bir görüşme gerçekleştirmedi." açıklaması yaparak kafaları karıştırdı.
Pochettino'nun yerine gelmesi beklenen Zinedine Zidane, kariyerinde yalnızca Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yaparken hanesine tam 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yazdırmayı başarmıştı.