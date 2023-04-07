PSG de yarışa katıldı: Bellingham

Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham için talipler giderek artıyor.



İspanyol basınından Cadena SER'in haberine göre, Paris Saint-Germain'in İngiliz yıldıza ilgi gösterdiği aktarıldı.



PSG MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİ



Fransız ekibinin, geçtiğimiz hafta Bellingham'ın menajeriyle temasa geçtiği ve transfer için bilgi aldığı belirtildi.



PSG'nin takımdan ayrılması gündeme gelen Kylian Mbappe yerine Bellingham için harekete geçtiği iddia edildi.



REAL MADRID'IN DE İLGİSİ SÜRÜYOR



Öte yandan Bellingham'la uzun süredir adı geçen Real Madrid'in de görüşmelerine devam ettiği ifade edildi. 19 yaşındaki futbolcunun menajerinin geçtiğimiz ay Madrid'e gittiği öne sürüldü.



DEVLER LİGİ TAKIMINA GİTMEK İSTİYOR



Paris Saint-Germain ve Real Madrid dışında genç yıldız ile Manchester City'nin de ilgilendiği hatırlatıldı.



Bellingham'ın bir Şampiyonlar Ligi takımına gitmek istediği ve takımdaki as futbolculardan biri olmak istediği kaydedildi.



Bu sezon Borussia Dortmund forması altında 36 maça çıkan Bellingham, 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





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