PSG'de Sergio Ramos kararı!

Paris Saint-Germanin, yaz trannsfer döneminde kadrosuna kattığı Sergio Ramos ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de Sergio Ramos kararı!
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22 Mart 2022 20:53
Paris Saint-Germanin, sakatlıklar nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan Sergio Ramos için kararını verdi.

Fransız basınında yer alan haberde; PSG'nin, 30 Mart'ta 36 yaşına girecek Ramos ile yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

SADECE 5 MAÇTA OYNADI

PSG'ye sezon başında Real Madrid'den bonservissiz bir şekilde transfer olan Ramos, sadece 5 maçta süre alırken, bir gol atma başarısı gösterdi.

RAMOS YERİNE NDUKA

Fransız ekibinin, Ramos yerine de bir savunmacı aradığı ve Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Evan Nduka için girişimde bulunduğu aktarıldı.

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