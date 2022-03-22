PSG'de Sergio Ramos kararı!

Paris Saint-Germanin, sakatlıklar nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan Sergio Ramos için kararını verdi.



Fransız basınında yer alan haberde; PSG'nin, 30 Mart'ta 36 yaşına girecek Ramos ile yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.



SADECE 5 MAÇTA OYNADI



PSG'ye sezon başında Real Madrid'den bonservissiz bir şekilde transfer olan Ramos, sadece 5 maçta süre alırken, bir gol atma başarısı gösterdi.



RAMOS YERİNE NDUKA



Fransız ekibinin, Ramos yerine de bir savunmacı aradığı ve Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Evan Nduka için girişimde bulunduğu aktarıldı.





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