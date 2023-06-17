PSG'de Sergio Conceiçao sesleri

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon olarak bitirmesine rağmen istenilen düzeyde performans sergilenememesi ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız sayılacak performansın ardından Christophe Galtier'le yollarını ayırmak üzere olan Paris Saint-Germain, Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao'yu takımın başına getirmek istiyor.



Porto'nun başında iyi bir performans sergileyen 48 yaşındali teknik direktör Sergio Conceiçao'yu radarına alan PSG başarılı teknik direktörü bir an önce takımın başında görmek istiyor.



NAGELSMANN'LA ANLAŞILAMADI



Bayern Münih'le başarılı bir performans sergilerken bir anda takımdan ayrılan Julian Nagelsmann'ın ismi çok anılıyordu. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucu iki tarafında anlaşamaması sonucunda genç Alman teknik direktör yerine Sergio Conceiçao'yu gündeme aldılar.



326 MAÇTIR TAKIMIN BAŞINDA



2017 yılında katıldığı Porto'yla üçü lig şampiyonluğu olmak üzere toplamda 10 kupa kazandı ve takımın başında geçirdiği 6 sezonda 2.33 MBP gibi inanılmaz bir istatistiğe sahip.





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