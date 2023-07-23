PSG'de roller değişti

Bu transfer döneminin en karmaşık transferi haline gelen PSG, Kylian Mbappe transferinde roller değişmeye başladı.



Paris Saint-Germain tarafı Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmasını isterken Fransız yıldız takımda kalmak istiyor.



PLAN YAPILDI



Paris Saint-Germain yıldız futbolcu Kylian Mbappe'yi takımdan göndermek için planını oluşturdu. PSG eğer Klyian Mbappe'yi takımdan göndermeye ikna edemezse tüm sezon yedekte oturtarak cezalandırmak istiyor.



FİYATI BELİRLENDİ



L'Equipe'de yer alan habere göre PSG, Kylian Mbappe için fiyatı belirledi. Fransız ekibi yıldız oyuncu için en az 150 milyon euro'luk bir bonservis bekliyor. Ancak Kylian Mbappe takımda kalırsa bu sezonun sonunda Paris Saint-Germain'den 180 milyon euro'luk bir ödeme alacak.



Haberin devamında ise Kylian Mbappe'nin gitmesi en potansiyel takım olan Real Madrid'in bu bonservisi ödemeyeceği söylendi. Florentino Perez gelecek sezon sözleşmesinin bitmesinden dolayı gelecek sezon oyuncuyu bonservissiz alabileceğinin farkında ve o yüzden 150 milyon euro'luk bonservis bedelini henüz ödemeyi düşünmüyor.



