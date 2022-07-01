PSG'de Presnel Kimpembe kararı!

Paris Saint-Germain, savunma oyuncusu Presnel Kimpembe için kararını verdi.



Fransız basınında yer alan haberde; PSG'nin, 26 yaşındaki futbolcu için tekliflere açık olduğu aktarıldı. Kulübün ayrıca Fransız oyuncu için beklentisinin 50 milyon euro bonservis olduğu belirtildi.



Kimpembe ile Chelsea ve Juventus'un yanı sıra Atletico Madrid'in de ilgilendiği kaydedildi. İspanyol ekibinin, savunmasından bir ismin ayrılması durumunda Fransız oyuncu için teklif yapabileceği öne sürüldü.





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