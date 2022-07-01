PSG'de Presnel Kimpembe kararı!

PSG'nin, Presnel Kimpembe için transfer tekliflerine açık olduğu ve 50 milyon euro'luk bonservis beklediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de Presnel Kimpembe kararı!
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01 Temmuz 2022 21:16
Paris Saint-Germain, savunma oyuncusu Presnel Kimpembe için kararını verdi.

Fransız basınında yer alan haberde; PSG'nin, 26 yaşındaki futbolcu için tekliflere açık olduğu aktarıldı. Kulübün ayrıca Fransız oyuncu için beklentisinin 50 milyon euro bonservis olduğu belirtildi.

Kimpembe ile Chelsea ve Juventus'un yanı sıra Atletico Madrid'in de ilgilendiği kaydedildi. İspanyol ekibinin, savunmasından bir ismin ayrılması durumunda Fransız oyuncu için teklif yapabileceği öne sürüldü.

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