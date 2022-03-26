PSG'de Pogba olmazsa Tchouameni!

Transfer çalışmalarını sürdüren Paris Saint Germain'de son olarak gündeme Monaco'nun yıldız orta sahası Aurelien Tchouameni geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de Pogba olmazsa Tchouameni!
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26 Mart 2022 16:50
Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fransız basınına göre, orta sahasını güçlendirmek isteyen Paris temsilcisinin bu pozisyon için önceliği Paul Pogba olsa da bu transferi gerçekleştirememesi durumunda rotasını Monaco'nun genç yıldızı Aurelien Tchouameni'ye çevireceği belirtildi.

Haberde Tchouameni'nin de Fransız ekibine transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Ayrıca, Paris Saint Germain'in performansını düşük bulduğu bazı oyuncularıyla yollarını ayırmaya hazırlandığı kaydedildi.

Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Paul Pogba bu sezon kulübüyle çıktığı 23 maçta, 1 gol ve 9 asist yapma başarısı gösterirken, Aurelien Tchouameni Monaco ile çıktığı 42 maçta, 3 gol, 2 asist yaptı.

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