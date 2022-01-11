PSG'de oyuncular Pochettino'yu istemiyor!

Paris Saint Germain'de oyuncuların teknik direktör Mauricio Pochettino'dan memnun olmadığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de oyuncular Pochettino'yu istemiyor!
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11 Ocak 2022 18:37
Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain için filaş bir iddia gündeme geldi.

Fransız basınına göre, Paris Saint Germain oyuncularının, teknik direktör Mauricio Pochettino'dan memnun olmadığı iddia edildi.

Haberde, takımdaki oyuncuların çoğunun Arjantinli teknik adamın, çalışma yöntemlerini anlamadığı, maçlara yaklaşımı ve felsefesine ikna olmadığı ifade edildi.

Son 5 lig maçında 4 beraberlik alan Fransız kulübü ligde 11 puanla lider durumda.

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