PSG'de olay gelişme: Luis Enrique ayrılabilir

Paris Saint Germain'de takımın başına yeni geçen İspanyol teknik adam Luis Enrique'nin kulüpten ayrılabileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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PSG'de olay gelişme: Luis Enrique ayrılabilir
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03 Ağustos 2023 22:23
Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe bilinmezi henüz çözüme kavuşmazken, teknik direktör Luis Enrique konusunda da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"LUIS ENRIQUE ÇOK RAHATSIZ"

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; yaz döneminde takımın başına geçen Luis Enrique, Kylian Mbappe'nin takımda kalıp kalmayacağına dair yaşanan belirsizlikten oldukça rahatsız durumda.

"PSG'DEN AYRILABİLİR"

Son olarak PSG'ye yakınlığı ile bilinen Le Parisien Gazetesi'nde yer alan PSG'nin futbol direktörü Luis Campos ile yollarını ayırabileceği iddiası, Luis Enrique'nin kulüpten ayrılmayı düşünmesine sebep oldu.

Haberde, Mbappe krizinin devam etmesi ve Luis Enrique'yi kulübe getiren Luis Campos'un görevinden ayrılması halinde İspanyol teknik adamın ayrılık ihtimalinin kuvvetleneceği ifade edildi.

5 Temmuz'da PSG ile sözleşme imzalayan Luis Enrique'nin kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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