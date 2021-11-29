PSG'de Neymar, 6 hafta yok!

Paris Saint-Germain'e Brezilyalı futbolcusu Neymar'dan kötü haber geldiği belirtildi.
Fransız devinin, ligde deplasmanda Saint-Etienne ile oynadığı maçta sakatlanan Neymar'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
PSG'nin 3-1 kazandığı maçın son bölümünde sakatlanan 29 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 88. dakikasında yerini Eric Dina'ya bırakırken sedye ile kenara gelmek zorunda kaldı.
Fransız devinin, ligde deplasmanda Saint-Etienne ile oynadığı maçta sakatlanan Neymar'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
PSG'nin 3-1 kazandığı maçın son bölümünde sakatlanan 29 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 88. dakikasında yerini Eric Dina'ya bırakırken sedye ile kenara gelmek zorunda kaldı.