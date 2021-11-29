PSG'de Neymar, 6 hafta yok!

Paris Saint-Germain'in Saint-Etienne ile oynadığı maçta sakatlanan Neymar'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de Neymar, 6 hafta yok!
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29 Kasım 2021 16:39
Paris Saint-Germain'e Brezilyalı futbolcusu Neymar'dan kötü haber geldiği belirtildi.

Fransız devinin, ligde deplasmanda Saint-Etienne ile oynadığı maçta sakatlanan Neymar'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

PSG'nin 3-1 kazandığı maçın son bölümünde sakatlanan 29 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 88. dakikasında yerini Eric Dina'ya bırakırken sedye ile kenara gelmek zorunda kaldı.




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