PSG'de Messi'nin yerine Salah

Inter Miami bu yaz Lionel Messi için önemli bir teklif yapacak. PSG ise Arjantinli futbolcunun ayrılması durumunda hedefini Muhammed Salah olarak belirledi.

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PSG'de Messi'nin yerine Salah
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01 Nisan 2022 15:52
Paris Saint-Germain, Lionel Messi ayrılırsa Muhammed Salah'ı kadrosuna katmaya çalışacak.

AS'ta yer alan habere göre, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Messi'yi MLS'e götürmek için, yaz aylarında önemli bir teklif yapmayı planlıyor.

ROTA SALAH

İspanyol basının haberinde Messi'nin ayrılması durumunda PSG'nin hedefinin ise Muhammed Salah olacağı ifade edildi.

Fransız ekibinin başkanı Al Khelaifi'nin, kültürel açıdan takıma Orta Doğu'dan birini transfer etme fikri olduğu ve Mısırlı yıldızın hem saha için hem de pazarlama açısından mükemmel bir seçim olduğu belirtildi.

YENİ KONTRATI HENÜZ İMZALAMADI

29 yaşındaki Muhammed Salah'ın, Liverpool ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Salah ile İngiliz kulübü, şu ana kadar yeni kontrat için anlaşma sağlayamadı.

 

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