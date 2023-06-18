PSG'de Luis Enrique sesleri

Paris Saint Germain, takımın başına Luis Enrique'yi getirmek istiyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de Luis Enrique sesleri
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18 Haziran 2023 16:20
Son güncelleme 18 Haziran 2023 16:21
Christophe Galtier ile yollarını ayırmaya hazırlanan Paris Saint Germain'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG, takımın başına Luis Enrique'yi getirmek istiyor

Habere göre Galtier'in halefleri arasında listesinin ilk sırasına yazılan İspanyol teknik adamın Paris devine yakın olduğu belirtildi.

Teknik direktörlük için bir diğer aday Porto'nun hocası Conceiçao'ydu ancak Portekiz ekibi başarılı teknik adamı göndermek istemediği için PSG yönetimi alternatif arayışlarına girmişti.

Öte yandan Luis Enrique'nin de PSG'nin başına geçmek istediği ifade edildi.

Fransız devinin konuyla ilgili kısa sürede resmi açıklamayı yapmasının beklendiği de aktarıldı.

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