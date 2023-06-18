PSG'de Luis Enrique sesleri

Christophe Galtier ile yollarını ayırmaya hazırlanan Paris Saint Germain'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor.



L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG, takımın başına Luis Enrique'yi getirmek istiyor



Habere göre Galtier'in halefleri arasında listesinin ilk sırasına yazılan İspanyol teknik adamın Paris devine yakın olduğu belirtildi.



Teknik direktörlük için bir diğer aday Porto'nun hocası Conceiçao'ydu ancak Portekiz ekibi başarılı teknik adamı göndermek istemediği için PSG yönetimi alternatif arayışlarına girmişti.



Öte yandan Luis Enrique'nin de PSG'nin başına geçmek istediği ifade edildi.



Fransız devinin konuyla ilgili kısa sürede resmi açıklamayı yapmasının beklendiği de aktarıldı.





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