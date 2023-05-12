PSG'de Lionel Messi kararı!

PSG'den izinsiz Suudi Arabistan'a gittiği için kadro dışı kalan Lionel Messi için son karar verildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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PSG'de Lionel Messi kararı!
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12 Mayıs 2023 15:41
PSG forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, Suudi Arabistan'a yaptığı izinsiz seyehat sebebiyle kadro dışı kalmıştı.

Lionel Messi, özür dilemesinin ardından yönetim tarafından affedildi. Arjantinli yıldız, PSG'nin Ajaccio ile oynayacağı lig maçında kadrodaki yerini alacak.

Konuyla ilgili teknik direktör Galtier, "Messi döner dönmez onunla konuştum. Psikolojik durumunu öğrenmek istedim. Kesinlikle onu iyi gördüm. Çok motive ve oynamak istiyor. Messi Ajaccio maçında kadroda olacak." ifadelerini kullandı.

İzinsiz Suudi Arabistan'a gittiği için kadro dışı kalan Messi, 8 mayıs tarihinde PSG ile yeniden idmana çıkmıştı.

35 yaşındaki süper star, PSG ile toplamda 71 maça çıktı ve 31 gol, 34 asist yapma başarısı gösterdi.

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