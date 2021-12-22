PSG'de Kylian Mbappe korkusu!

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe endişesi yaşanıyor.



2022 yaz aylarında sözleşmesi bitecek Fransız yıldızın, sözleşme kuralları gereğince bir hafta içerisinde başka bir kulüple görüşmelere başlayabilecek olması kulüpte paniğe yol açtı.



Basında şimdiden Real Madrid ile Mbappe arasında 6 yıllık bir kontrat hazırlığı olduğu yer alırken, genç yıldız 1 Ocak 2022'den itibaren de istediği kulüple kontrat yapabilecek.



Öte yandan Mbappe'nin, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid - Paris Saint-Germain eşleşmesi nedeniyle 'şimdilik' sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı da medyada yer buldu.



Fransız basınında daha önce çıkan haberlerde Paris Saint-Germain'in Mbappe ile sözleşme uzatmak için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.





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