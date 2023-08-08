PSG'de kriz sürüyor: Kylian Mbappe

PSG'de yeni sözleşme imzalamama kararı alan Kylian Mbappe krizi devam ediyor.



Fransız basınına göre; PSG'nin sözleşme teklifini geri çeviren Kylian Mbappe'nin forma satışının durdurulduğu iddia edildi.



Öte yandan oyuncunun resminin de stadyumun duvarından söküldüğü öne sürüldü.



Oyuncunun bu kararını değiştirmemesi halinde kadro dışı kalabileceği ifade edildi.



Fransız yıldızla Real Madrid'in ciddi şekilde ilgilendiği biliniyor.



PSG ile 260 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 212 gol ve 98 asist yaptı.



