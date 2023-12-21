PSG'de Kimpembe ile yeni sözleşme

Paris Saint-Germain, savunma oyuncusu Presnel Kimpembe'nin sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Paris Saint-Germain'in alt yaş kategorilerinin ardından 2015 yılında A Takım'a çıkan Kimpembe, Fransız ekibinde 237 maça çıkarken, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Paris Saint-Germain'in alt yaş kategorilerinin ardından 2015 yılında A Takım'a çıkan Kimpembe, Fransız ekibinde 237 maça çıkarken, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
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