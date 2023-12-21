PSG'de Kimpembe ile yeni sözleşme

Paris Saint Germain, Presnel Kimpembe'nin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSG'de Kimpembe ile yeni sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2023 01:56
Paris Saint-Germain, savunma oyuncusu Presnel Kimpembe'nin sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Paris Saint-Germain'in alt yaş kategorilerinin ardından 2015 yılında A Takım'a çıkan Kimpembe, Fransız ekibinde 237 maça çıkarken, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery