PSG'de Icardi korkusu!

Paris Saint-Germain'in, eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylarla gündeme gelen Mauro Icardi'nin psikolojisinin bozulmasından korktuğu kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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PSG'de Icardi korkusu!
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22 Ekim 2021 15:23
Eşi Wanda Nara ile gündeme gelen Mauro Icardi, takımı Paris Saint-Germain'de endişeye yol açtı.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Wanda Nara ile ilişkisini düzelten ancak son zamanlarda saha dışında yorucu ve duygusal bir dönemden geçen Arjantinli futbolcunun, takımında endişeye neden olduğunu belirtildi.

Fransız ekibinin yetkililerinin, 28 yaşındaki futbolcunun psikolojisinin bozulmasından ve bu durumun sahaya yansımasından korktuğu kaydedildi.

LEIPZIG MAÇINDA YER ALMAMIŞTI

Mauro Icardi, ailevi nedenlerle Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçından önce yapılan antrenmana katılmamış ve maçın kadrosunda yer almamıştı.

MARSILYA MAÇI MERAK KONUSU

PSG'nin perşembe günü yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalışan Icardi'nin, pazar günü deplasmanda oynanacak Marsilya maçında göstereceği performansın merak konusu olduğu ifade edildi.

NELER OLMUŞTU?

Wanda Nara, kendisini aldattığı öne sürülen Mauro Icardi'yi sosyal medyada takipten çıkartmış ve 'Aileni mahvettin' şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Bunun ardından Mauro Icardi'nin çabalarıyla ikili barışmış ve golcü futbolcu sosyal medya hesabından, "Bu güzel aileye inanmaya devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.


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